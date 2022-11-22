Мишустин пообещал участникам войны в Украине засчитывать двойной стаж для назначения пенсий

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил, что российским военнослужащим, участвующим в войне в Украине, стаж для назначения страховых пенсий будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах», — цитирует агентство слова премьер-министра.

В действующей редакции закона о пенсиях сказано, что на раннюю пенсию могут выйти работники, чьи профессии связаны с вредными и тяжелыми условиями труда. В частности, это касается шахтеров, сотрудников экстренных служб или мест лишения свободы, а также работников, чей труд связан с радиоактивными веществами или источниками ионизирующих излучений.

После начала войны в Украине президент России Владимир Путин подписал ряд указов и законов о льготах для участников военных действий. Последний подобный закон был подписан 21 ноября. Согласно ему, всем российским добровольцам, участвующим в войне с 24 февраля, а также участникам вооруженных формирований, созданных на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской областей, с момента их «присоединения к России» присваивается статус ветеранов боевых действий, подразумевающий ряд льгот и мер социальной поддержки.

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