Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов добровольцам, которые участвуют во вторжении в Украину

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Президент России Владимир Путин подписал закон, присваивающий статус ветеранов боевых действий добровольцам, воюющим в Украине.

Добровольцам, получившим серьезные ранения, может быть присвоен статус «инвалида боевых действий».

Под действие закона подпадают все российские добровольцы, участвующие в боевых действиях начиная с 24 февраля, а также участники формирований, созданных на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской областей, с момента их «присоединения к России».

Ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, а также, в ряде случаев, членам их семей в России предоставляются льготы и меры социальной поддержки.

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