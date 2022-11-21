The New York Times подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

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Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Тем не менее издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли люди, сдавшиеся в плен.

Видеозаписи, о которых идет речь, начали распространяться в социальных сетях в середине ноября. На первом видео украинские военные во дворе жилого дома берут в плен группу людей, одетых в российскую форму. NYT обращает внимание, что бойцы ВСУ на записи стоят в расслабленных позах и не целятся в пленных.

Видео резко обрывается, когда в кадре появляется еще один человек и раздается звук, похожий на выстрел. На второй записи, вероятно, снятой с дрона над тем же местом, показаны тела 12 солдат, сдавшихся в плен. Рядом с некоторыми из них видны следы крови. Что произошло в промежуток времени между двумя видеозаписями — неизвестно. NYT пишет, что последний вышедший из дома российский военный, вероятно, попытался оказать сопротивление и начал стрельбу.

Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт в правозащитной организации Physicians for Human Rights, по просьбе газеты прокомментировал видеозаписи: «Похоже, что большинство из них были убиты выстрелом в голову. Есть лужи крови. Это указывает на то, что тела просто оставили там. Вероятно, никто не пытался их забрать или помочь им», — сказал Хаар. Он также добавил, что российские солдаты лежали на земле и фактически были военнопленными, поэтому их гибель можно расценивать как военное преступление.

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня. Более того, Вукусич отмечает, что как раз действия стрелка могут быть расценены, как «вероломство», поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать капитуляцию с целью нанесения удара по противнику.

Власти России потребовали от международных организаций осудить «вопиющее преступление» и провести его тщательное расследование. Глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев передал запись в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы и правозащитные организации. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности и о жестоком обращении с военнопленными.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование произошедшего. Она также добавила, что не считает короткие отредактированные видеозаписи доказательством утверждений российских властей.

Подробнее о в видеозаписях

В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян. Россия передала запись в ООН

Подробнее о в видеозаписях

В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян. Россия передала запись в ООН