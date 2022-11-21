Бывший полицейский, приговоренный к 15 годам колонии за убийство жены, погиб на войне в Украине. Его посмертно наградили медалью «За отвагу»

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Бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий, приговоренный к 15 годам колонии за убийство жены и покушение на убийство тестя, погиб в ходе боевых действий в аннексированной Луганской области, сообщает 1rnd.ru.

По данным портала, мужчину посмертно наградили медалью «За отвагу»: «Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу», — говорится в указе, подписанном главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником.

Сергей Кадацкий был приговорен в 2018 году за убийство, которое совершил годом ранее. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину, в которой находились его супруга и ее отец. Женщина погибла на месте, мужчину удалось спасти. СМИ тогда писали, что причиной произошедшего стала семейная ссора.

Сергей Кадацкий — не первый российский заключенный, получивший награду за участие в боевых действиях в Украине. Ранее аналогичной медалью был посмертно награжден лидер подмосковной ОПГ Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Летом 2022 года стало известно, что вербует российских заключенных для участия в войне в Украине. Глава правозащитного проекта « » Ольга Романова в сентябре говорила, что в ЧВК могли вступить 11 тысяч заключенных. Позже сообщила, что в сентябре — октябре количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек, что, по версии издания, связано с вербовкой ЧВК Вагнера.

По данным , по состоянию на середину октября в Украине погибли более 500 заключенных. «Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной» в середине ноября смогли подтвердить смерть лишь 47 из них. В то же время Ольга Романова заявляет, что бойцы ЧВК казнили около 40 заключенных за дезертирство, попытку сдачи в плен, мародерство, злоупотребление алкоголем или наркотиками и «половые связи».

Как вербуют заключенных

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Как вербуют заключенных

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка