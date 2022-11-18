Замглавы назначенной РФ администрации Херсонской области Екатерина Губарева, по словам ее мужа, освобождена после задержания

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Замглавы сформированной РФ администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу. Об этом сообщил ее муж Павел Губарев в своем телеграм-канале.

Губарев не привел подробностей задержания супруги. По договоренности со следствием он не может раскрывать суть дела, говорится в его сообщении.

«За последних восемь лет воочию видел как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз», — написал Губарев, который во время политического кризиса в Украине в 2014 году объявил себя «народным губернатором» Донецкой области.

Другие источники об освобождении Губаревой не сообщают.

16 ноября Губарев заявил, что его супруга пропала в аннексированной части Херсонской области. Источники российских СМИ сообщили, что Губарева задержана по уголовному делу об экономическом преступлении. В назначенном Россией МВД по Херсонской области это не подтвердили, но и не опровергли. При этом источник ТАСС утверждал, что Губарева уехала из региона после «референдума» об аннексии Херсонской области и обратно не возвращалась.

Екатерина Губарева занимала пост первого министра иностранных дел самопровозглашенной ДНР в 2014 году, а после этого долгое время была депутатом парламента региона. Замглавы назначенной РФ администрации Херсонской области она стала в июне 2022 года.

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