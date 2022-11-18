В самопровозглашенных республиках Донбасса уволили с военной службы мобилизованных студентов

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Временно исполняющие обязанности глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении с военной службы ранее мобилизованных студентов.

Как сообщает «Интерфакс», документы вступили в силу с момента публикации.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов, мобилизованных самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Ранее в октябре Кремль формально аннексировал эти территории Донбасса, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей Украины.

Всеобщую мобилизацию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине. На войну отправили десятки тысяч человек, в том числе и студентов. Мобилизационные мероприятия в Донбассе сопровождались массовыми облавами на мужчин призывного возраста, в результате чего многие жители региона были вынуждены скрываться.

Широкую известность получил случай мобилизации в ДНР 18-летнего школьника на следующий день после начала войны. 12 ноября стало известно, что его демобилизовали.

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