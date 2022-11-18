Суд Екатеринбурга оправдал охранника «Ельцин-центра», который пририсовал глазки на картине ученицы Малевича

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву за порчу картины Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что состава преступления в действиях Васильева не было. Охраннику отменили назначенное ранее наказание в виде и принудительного лечения у психиатра, а также подписку о невыезде.

В свою очередь прокуратура Свердловской области пообещала изучить оправдательный приговор на «на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых».

В августе Васильева признали виновным в вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ) за то, что в декабре 2021 года он в свой первый день работы в «Ельцин-центре» пририсовал глазки абстрактным фигурам на полотне Лепорской. Защита обжаловала это решение.

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О том, что картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» повредили на выставке в «Ельцин-центре», стало известно только в январе 2022 года — через месяц после инцидента. «Ельцин-центр» обратился в полицию, но сначала там отказались возбуждать уголовное дело, решив, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру РФ дело возбудили.

Александр Васильев говорил, что пририсовал абстрактным фигурам глазки, потому что принял полотно за детский рисунок. У него диагностировали «непсихотическое расстройство с легким когнитивным снижением».

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В декабре 2021 года охранник в «Ельцин-центре» пририсовал глазки фигурам на полотне ученицы Малевича. Он ветеран чеченской войны с инвалидностью Суд признал его невменяемым, но все равно может отправить на исправительные работы

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В декабре 2021 года охранник в «Ельцин-центре» пририсовал глазки фигурам на полотне ученицы Малевича. Он ветеран чеченской войны с инвалидностью Суд признал его невменяемым, но все равно может отправить на исправительные работы

Подробнее об этой истории

В декабре 2021 года охранник в «Ельцин-центре» пририсовал глазки фигурам на полотне ученицы Малевича. Он ветеран чеченской войны с инвалидностью Суд признал его невменяемым, но все равно может отправить на исправительные работы

Подробнее об этой истории

В декабре 2021 года охранник в «Ельцин-центре» пририсовал глазки фигурам на полотне ученицы Малевича. Он ветеран чеченской войны с инвалидностью Суд признал его невменяемым, но все равно может отправить на исправительные работы