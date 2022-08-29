Охранника «Ельцин-центра» приговорили к обязательным работам и принудительному лечению за то, что он пририсовал глазки на картине ученицы Малевича

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 63-летнего охранника Александра Васильева виновным в вандализме и приговорил его к 180 часам . Также ему назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра, сообщает E1.ru.

Васильева осудили за то, что в декабре 2021 года он в свой первый день работы в «Ельцин-центре» испортил картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Он шариковой ручкой пририсовал глазки абстрактным фигурам на полотне.

Обвинение просило приговорить Васильева к 250 часам общественных работ.

Подсудимый и его адвокат не пришли на оглашение приговора. Александр Васильев сообщил, что уехал на дачу. «Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришел. Решил, что и дома не хочу находиться, а на даче где-то что-то полью, где-то что-то починю. Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого», — сказал он.

Защита подаст апелляцию на решение суда, сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Картину Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в «Ельцин-центре» в декабре 2021 года, но об инциденте сообщили только через месяц. «Ельцин-центр» обратился в полицию, но сперва там отказались возбуждать уголовное дело, решив, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы министерства культуры в Генпрокуратуру дело все же возбудили.

Александр Васильев говорил, что пририсовал абстрактным фигурам глазки, потому что принял полотно за детский рисунок. У него диагностировали «непсихотическое расстройство с легким когнитивным снижением». Охранника уволили из «Ельцин-центра».

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