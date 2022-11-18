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Александр Лукашенко прокомментировал уход «Макдоналдса» из Беларуси, заявив, что его место должны занять местные предприниматели.

Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может и старшего, стали ахать и охать: «Ах, „Макдоналдс“ уходит». Я думаю: «Слава тебе, Господи, что хоть уходит». Но только место «Макдоналдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдоналдс», если кому то это надо. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат?

В мае «Макдоналдс» объявил об уходе из России из-за войны в Украине. Позже российские рестораны сети выкупил бизнесмен Александр Говор. На их базе он запустил новую сеть под названием «Вкусно и точка», первые рестораны которой открылись в июне 2022 года.

В ноябре компания объявила, что подписала франчайзинговый договор c предприятием «КСБ Виктори Рестораны», управляющим сетью «Макдоналдс» в Беларуси. По завершению сделки все рестораны американской сети в Беларуси переименуют во «Вкусно и точка».

Подробнее о новой сети

Букву М оттирали наждачкой В Москве заново открыли бывший «Макдоналдс» на Пушкинской площади — без обычной колы и бигмака. Репортаж «Медузы»

Подробнее о новой сети

Букву М оттирали наждачкой В Москве заново открыли бывший «Макдоналдс» на Пушкинской площади — без обычной колы и бигмака. Репортаж «Медузы»