«Вкусно и точка» заменит «Макдоналдс» в Беларуси

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Сеть «Вкусно — и точка», выкупившая бизнес «Макдоналдс» в России после начала войны, объявила о выходе на белорусский рынок.

Компания подписала франчайзинговый договор c предприятием «КСБ Виктори Рестораны», управляющим сетью «Макдоналдс» в Беларуси. По завершению сделки все рестораны сети в Беларуси переименуют во «Вкусно и точка».

Компания намерена сохранить более двух тысяч рабочих мест и продолжать выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками прежней сети. В общей сложности в Беларуси по франшизе работают 25 ресторанов «Макдоналдс», которые ежегодно обслуживают более десяти миллионов посетителей.

В мае американская сеть быстрого питания «Макдоналдс» объявила об уходе из России из-за войны в Украине. Рестораны «Макдоналдс» приобрел бизнесмен Александр Говор, чья компания управляла 25 заведениями этой сети в Сибири. Новая сеть получила название «Вкусно и точка», первые ее рестораны открылись на месте «Макдоналдсов» 12 июня. По условиям сделки, новые владельцы не могут использовать бренд «Макдоналдс» и название самых популярных блюд, например, «Биг Мак». Во «Вкусно и точка» уверяли, что попытаются сохранить меню «Макдоналдса».

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