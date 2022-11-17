Зерновую сделку продлили на 120 дней

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Соглашение об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, которое истекает 19 ноября, продлили еще на 120 дней.

«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Украина вместе с ООН и Турцией приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

Информацию о продлении соглашения также подтвердил генсек ООН Антониу Гуттериш. «Я приветствую согласие всех сторон продолжить Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины. Инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений», — заявил он.

Российская сторона пока официально не сообщала о продлении сделки.

Россия и Украина заключили соглашение об экспорте зерна не друг с другом, а по отдельности через посредников — ООН и Турцию — в июле 2022 года.

29 октября Россия временно приостанавливала свое участие в соглашении. Тогда в Москве заявили, что пошли на это из соображений безопасности после того, как украинские беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота.

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