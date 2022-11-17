Дмитрий Песков: в России никто не рассуждает о применении ядерного оружия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Кремле считают недопустимыми рассуждения об угрозе применения ядерного оружия. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США и Россия согласились не применять ядерное оружие.

Считаем недопустимыми такие вопросы сами по себе, не то что рассуждения. Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженности в совершенно непозволительной, недопустимой и потенциально опасной сфере.

Как заявил ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители США и России на переговорах в Анкаре договорились, что «на данный момент не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие».

14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Турции с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и, как сообщили американские СМИ, предупредил того о последствиях применения ядерного оружия.

Российские власти и пропаганда регулярно угрожают западным странам применением ядерного оружия. Посмотрите, как это делает Владимир Путин.

Meduza