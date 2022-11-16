Итоговое заявление G20: большинство участников саммита «решительно осудили» войну в Украине, но были и «иные оценки»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В итоговом заявлении участников саммита «Большой двадцатки» в Индонезии сказано, что большинство из них «решительно осудили» войну в Украине, однако «были и другие точки зрения и иные оценки ситуации».

По мнению большинства стран, война «приносит огромные человеческие страдания» и «усугубляет существующие проблемы в мировой экономике», негативно влияя на инфляцию, цепочки поставок, энергетическую и продовольственную безопасность и так далее.

Признавая, что «Большая двадцатка» — не площадка для разрешения проблем безопасности, мы признаем, что эти проблемы имеют значительные последствия для мировой экономики.

Кто, помимо России, не присоединился к мнению большинства, неизвестно. Как пишет CNN, на саммите представители стран Запада требовали решительного осуждения войны от Китая и Индии.

Во время саммита «Большой двадцатки» на Бали Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а также стало известно о падении двух ракет на территории Польши, повлекшем гибель двух человек (Варшава и Вашингтон пока не стали напрямую обвинять Москву в запуске этих ракет).

Что происходило на саммите

Большинство стран G20 осудят войну в Украине. Зеленский в своем обращении проигнорировал российскую делегацию Главное о начале саммита «Большой двадцатки» на Бали

Что происходило на саммите

Большинство стран G20 осудят войну в Украине. Зеленский в своем обращении проигнорировал российскую делегацию Главное о начале саммита «Большой двадцатки» на Бали