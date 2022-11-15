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Якутский городской суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей заместителю главного редактора издания «Якутия.Инфо» Тимофею Ефремову по административной статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Как говорится в судебном постановлении, 25 сентября в эфире телеканала , комментируя протесты жительниц Якутска против мобилизации, Ефремов сказал фразу: «Но вот собрались женщины, а женщину же на фронт не отправишь».

Таким образом, посчитал суд, журналист «дискредитировал» вооруженные силы России, «использовав слово „фронт“ применительно к ».

Министерство обороны Российской Федерации и Президент России (в обращении от 21 сентября 2022 года) не использовали слово «фронт», а использовали «линия соприкосновения». Слово «фронт» применимо к конфликту, обозначаемому словом «война», тем самым Ефремов Т.А. выражал свое мнение, формируя мнение окружающих об участии Вооруженных Сил РФ не в специальной военной операции, а в «войне», тем самым подрывал доверие к Вооруженным Силам РФ, дискредитировал проводимую Вооруженными Силами РФ специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, искажал ее цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки Вооруженных Сил РФ.

Как подметили независимые журналисты, власти Якутии и государственные СМИ регулярно используют слово «фронт» в своих выступлениях, касающихся войны в Украине.

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