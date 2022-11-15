В Белгородской области при обстреле приграничного города Шебекино погибли два человека

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Два человека погибли и еще трое пострадали в результате «вечернего обстрела» города Шебекино, расположенного в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как пишет издание «7×7», снаряд попал в магазин «Хрусталь Белогорья». Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео с места происшествия.

Мы спрятали это видео. На нем видны погибшие люди и звучит мат. Все равно хочу увидеть

Белгородская область подвергается обстрелам с начала войны в Украине. С 20 октября в этом регионе и других приграничных областях действует режим «среднего уровня реагирования», который среди прочего позволяет местным властям временно отселять людей в безопасные районы и ограничивать свободу передвижения.

22 октября Шебекино подверглось обстрелу, в результате которого погибли два человека и еще более десяти получили ранения.

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