«Осторожно, новости»: на мобилизованного, спорившего с командирами в центре «Патриот», завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии

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Против мобилизованного Александра Лешкова, который стал участником конфликта с командиром на плацу подмосковного центра «Патриот», возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Рядового Лешкова обвинили в оскорблении военнослужащего и применении насилия против военачальника (часть 2 статьи 336 и часть 3 статьи 334 УК РФ), говорится в сообщении телеграм-канала. По второй статье мобилизованному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

По версии следователей, мобилизованный начал конфликт на плацу, чтобы привлечь к себе внимание. Лешков ударил в грудь подполковника Дениса Мазанова, а также оскорбил командира, призывая сослуживцев не выполнять приказы, считает следствие.

Свидетели конфликта утверждают, что Лешков представлял интересы сослуживцев, а офицер первым его толкнул. По данным «Осторожно, новости», военнослужащего задержали, следствие просит его арестовать.

Видео конфликта мобилизованных и командования были опубликованы 13 ноября. Когда именно записи были сделаны, неизвестно. В ролике военнослужащие ругали офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. В какой-то момент человек, говоривший от лица мобилизованных, толкнул офицера, начал оскорблять его и угрожать ему.

Конфликт на полигоне у главного храма вооруженных сил РФ Meduza

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