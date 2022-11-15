CNN: США изучают возможность модификации беспилотников Gray Eagle для поставок Украине. Ранее Пентагон отказался передать их Киеву

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США рассматривают возможность модификации многоцелевого беспилотника Gray Eagle MQ-1 C, вооруженного ракетами Hellfire, для поставок вооружения Украине. Об этом CNN рассказали два источника среди американских чиновников.

По данным телеканала, изменения предполагают, что возможная потеря беспилотников с их «чувствительными технологиями» станет менее опасной. Такие модификации увеличат вероятность того, что это оружие направят Украине.

Один из собеседников заявил CNN, что можно сделать «специфические технические настройки», но такие модификации сложны и потребуют времени.

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Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе до 30 часов и нести четыре ракеты Hellfire. Ранее власти Украины, а также представители конгресса США просили, чтобы администрация президента Джо Байдена передала аппараты Киеву. По данным источников The Wall Street Journal, Пентагон отказал Украине из-за опасений, что передача Gray Eagle приведет к эскалации конфликта, а технологии, использованные в дронах, украдут.

О дронах на войне в Украине

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

О дронах на войне в Украине

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их