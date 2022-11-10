Пентагон отказался передать Украине беспилотники Grey Eagle

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Министерство обороны США отклонило запрос властей Украины, просивших предоставить украинской армии современные разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова источников.

Пентагон отказал Киеву из-за опасений, что передача Grey Eagle приведет к эскалации конфликта и может послужить сигналом для Москвы, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции в России.

Кроме того, американские источники беспокоятся, что в случае, если российские войска собьют беспилотники, то технологии, использованные в дронах, украдут. Собеседники WSJ подчеркнули, что эти опасения не стали решающими при принятии решения.

В General Atomics, выпускающей Gray Eagle, подтвердили, что компанию поставили в известно о принятом решении. В Пентагоне и Белом доме это не комментировали.

Ранее власти Украины, а также представители конгресса США просили, чтобы администрация президента США передала Киеву беспилотники Grey Eagle, способные находиться в воздухе до 30 часов.

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