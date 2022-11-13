Зеленский назвал «адом» бои в Донецкой области

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» бои, идущие в Донецкой области. Эти слова прозвучали в вечернем обращении к украинцам 12 ноября.

И особенно это слова благодарности [обращены к] тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области — там просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. <…> Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям.

В обращении Зеленский упомянул населенные пункты Павловка, Марьинка, Первомайское и Авдеевка. В утренней сводке ВСУ 13 ноября сообщалось, что в первых трех из них за последние были отражены российские атаки.

Российские силы наступают в Донецкой области по нескольким направлениям. Согласно данным из открытых источников, в последние дни совершила прорыв к югу от Бахмута, силы ДНР продвинулись в районе Авдеевки, а морпехи из Тихоокеанского флота взяли под контроль Павловку (ранее сообщалось, что в попытках захватить село они несут большие потери).

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