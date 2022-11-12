В Херсон приехал глава военной областной администрации Ярослав Янушевич. Он ввел в городе комендантский час

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Глава военной администрации Херсонской области Украины Ярослав Янушевич прибыл в освобожденный Херсон. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он опубликовал в телеграме видео из Херсона, на котором Янушевич на фоне здания администрации объявляет, что в городе начинают работать местные власти, а также региональные отделения СБУ и Нацполиции.

На другом видео, опубликованном в телеграм-канале Янушевича, глава военной администрации области заявляет о введении с 12 ноября комендантского часа в Херсоне, который будет длиться с 17:00 до 8:00. Кроме того, будет ограничиваться въезд и выезд из города.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала февральского вторжения в страну. 9 ноября Минобороны РФ объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, объяснив это невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат. Утром 11 ноября ведомство отчиталось об отступлении из Херсона. Днем того же дня в город вошли первые подразделения украинских военных.

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