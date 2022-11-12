«Нет для этого причин». В аннексированной Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения

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Представители назначенной Россией администрации аннексированной части Запорожской области заявили, что не планируют проводить эвакуацию населения на фоне ухода российских войск из Херсона.

«Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надежно защищены, — написал в телеграм-канале Евгений Балицкий, занимающий должность временно исполняющего обязанности главы аннексированного региона. — Призываю жителей Запорожской области не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие».

Отвод российских войск из соседней области он прокомментировал так:

Вы должны понимать, что эвакуация населения правого берега Херсонской области проходила планомерно, в том числе проводилась эвакуация памятников культурного наследия и фондов. Это вынужденные стратегически выверенные шаги для проведения полномасштабной операции, в которой не должны пострадать мирные жители и объекты культурного наследия.

Ранее власти Украины заявили, что не намерены останавливаться и «замораживать» ситуацию на фронте после освобождения Херсона. Журналисты The New York Times считают, что ВСУ готовятся к новому наступлению на юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя, оспаривая контроль России над всей южной территорией Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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