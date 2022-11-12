«Мы не холодильная камера». Киев отказался замораживать конфликт с Москвой

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Украина не намерена замораживать ситуацию на фронте после освобождения Херсона. Об этом вечером 11 ноября в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы предполагать не можем, потому что там есть наши люди, мы видим, как они страдают, как они со слезами на глазах встречают наших ребят, наших освободителей.

Поэтому задача вооруженным силам, которую ставит президент нашей страны, она довольно простая и понятная — освобождение всех наших территорий от террористов, от оккупантов. И это обязательно будет сделано. Вопрос только времени (цитата по УНИАН).

Как пишет The New York Times, после освобождения Херсона украинские войска демонстрируют, что не собираются останавливать наступательные действия. На востоке страны ВСУ продолжают продвигаться вперед и отразили неоднократные попытки России захватить Бахмут и Павловку, а на юге —обстреливают позиции РФ на левом берегу Днепра, сообщает газета.

NYT указывает, что украинские военные и добровольцы все чаще намекают, что ВСУ готовятся к новому наступлению между этими двумя фронтами, на юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя, оспаривая контроль России над всей южной территорией Украины.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

По данным источников «Медузы», российские власти хотели бы добиться режима прекращения огня и использовать затишье для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.

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