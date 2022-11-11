Суд назвал законным срыв концерта Anacondaz в Екатеринбурге. В прокуратуре заявили, что музыканты поддерживают Навального и выступают против войны

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Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск группы Anacondaz о незаконности отмены ее концерта в городе в июле 2022 года, сообщает «Коммерсант».

Выступление коллектива было запланировано на 22 июля в Tele-Club. Организаторы заранее подавали уведомления о концерте в управление МВД и администрацию Екатеринбурга (7 и 11 июля соответственно), но везде получили отказы в согласовании. Тогда концерт перенесли на пляжный комплекс Cuba, но в день мероприятия на площадку прибыли полицейские, которые отказались допустить зрителей на выступление.

В иске, которые музыканты подали в суд, говорилось, что мэрия Екатеринбурга нарушила их конституционные права на свободу творчества и собраний, а полицейские «вышли за рамки своих полномочий». В МВД в ответ заявили, что организаторы подали заявку на проведение концерта позже положенного срока, а также не согласовали с полицией «особенности охраны общественного порядка».

На судебном заседании 10 ноября представители прокуратуры Свердловской области заявили, что музыканты Anacondaz поддерживают оппозиционера Алексея Навального, критикуют власть и осуждают войну в Украине. Именно поэтому прокуратура предложила полиции принять меры, «направленные на недопущение провокационных политических заявлений во время концерта». Судья согласился с доводами ответчиков.

Группа намерена обжаловать решение суда.

Музыканты Anacondaz открыто выступают против войны в Украине. Группа фигурирует в неофициальном «списке запрещенных артистов», чьи выступления российские власти якобы объявили нежелательными.

Летом группе последовательно отменили несколько выступлений в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 23 июля полиция сорвала концерт Anacondaz в Перми, когда он уже начался. После этого группа объявила, что из-за давления властей отменяет все выступления в России до конца 2022 года. Также музыканты подали иски из-за срыва своих выступлений в Екатеринбурге и Перми.