Anacondaz перенесла все концерты в России из-за давления на организаторов. Группа решила судиться с властями после срыва выступлений

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Группа Anacondaz объявила, что вынуждена перенести все свои концерты, которыe были запланированы в городах России на 2022 год. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов.

Группа пояснила, что уже купленные билеты на выступления останутся действительными. Новые даты концертов музыканты не назвали, отметив, что делают все, чтобы они состоялись.

«Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы „Агора“ мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — говорится в заявлении Anacondaz.

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В России все лето срывают концерты группы Anacondaz. Так, 23 июля полиция пришла на выступление музыкантов в Перми, на следующий день то же самое произошло в Екатеринбурге. 31 июля московский концерт Anacondaz в клубе Atmosphere отменили.

Музыканты Anacondaz открыто выступают против войны в Украине. Группу включили в неофициальный «список запрещенных артистов», чьи выступления российские власти якобы объявили нежелательными.

Как сорвали концерт Anacondaz в Перми Полиция срывает концерт Anacondaz в Перми. В одном кадре