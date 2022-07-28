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Концерт группы Anacondaz, запланированный на 31 июля в московском клубе Atmosphere, отменяется. Об этом в твиттере сообщил солист коллектива Артем Хорев.

Музыкант добавил, что уже приобретенные билеты будет действительны на московский концерт 3 января 2023 года — если он состоится.

Согласно расписанию на сайте группы, следующий концерт Anacondaz должен пройти 19 августа в Рязани, однако продажа билетов на него, в отличие от других мероприятий, не осуществляется.

Ранее этим летом Anacondaz уже сталкивались с отменой своих выступлений на фестивале «Улетай» в Удмуртии, на «Отличном фесте» в Петербурге, в московском «Главклубе» и екатеринбургском «Телеклубе». 23 июля полиция сорвала концерт Anacondaz в Перми, когда он уже начался.

Музыканты Anacondaz открыто выступают против войны в Украине. Группа фигурирует в неофициальном «списке запрещенных артистов», чьи выступления российские власти якобы объявили нежелательными.