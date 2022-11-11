Сенаторы предложили добавить в Семейный кодекс понятие «традиционные ценности»
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Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс РФ такими «основополагающими определениями», как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с рекомендациями комитета Совета Федерации по конституционного законодательству.
Так, в кодексе предлагается прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».
Авторы документа подчеркивают, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».
Рекомендованные поправки не носят обязательный характер.
По словам сенатора Владимира Полетаева, парламентарии реализуют поставленные задачи, так как Конституция и базовые законы говорят о необходимости защиты семьи и традиционных ценностей и авторы инициативы «попытались прописать эти понятия нормами права». «СК дополняется статьей, содержащей определения основных терминов, в частности „семья“, „брак“, „близкие родственники“, „дети, оставшиеся без попечения родителей“ и т. д.», — пояснил сенатор «Ведомостям».
Законопроект о поправках в Семейный кодекс, подготовленный депутатами и сенаторами во главе с Еленой Мизулиной и Андреем Клишасом, был внесен в Госдуму в начале июля. Среди прочего документ предлагал запретить изымать детей из семей без решения суда. 28 сентября законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
9 ноября Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.