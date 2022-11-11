Сенаторы предложили добавить в Семейный кодекс понятие «традиционные ценности»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс РФ такими «основополагающими определениями», как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с рекомендациями комитета Совета Федерации по конституционного законодательству.

Так, в кодексе предлагается прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

Авторы документа подчеркивают, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».

Рекомендованные поправки не носят обязательный характер.

Законопроект о поправках в Семейный кодекс, подготовленный депутатами и сенаторами во главе с Еленой Мизулиной и Андреем Клишасом, был внесен в Госдуму в начале июля. Среди прочего документ предлагал запретить изымать детей из семей без решения суда. 28 сентября законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

9 ноября Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Читайте также

Новый законопроект Елены Мизулиной запрещает органам опеки забирать детей без суда, даже если в семье с ними жестоко обращаются. А когда разрешает? 11 карточек