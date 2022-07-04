Мизулина и Клишас подготовили поправки в Семейный кодекс. Там есть «презумпция добросовестности» родителей и запрет на внесудебное «отобрание ребенка»

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В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, предполагающий изымать детей из семей без решения суда. Документ подготовила группа сенаторов и депутатов, в том числе члены Совета Федерации Елена Мизулина и Андрей Клишас.

Парламентарии предлагают признать «отобрание» «исключительной мерой защиты ребенка», которая должна применяться при наличии судебного решения о лишении или ограничении родительских прав или отмене усыновления.

В кодексе должна будет появиться глава о «временных мерах защиты ребенка» , которые будут применяться при наличии обстоятельств, угрожающих его жизни. Среди таких обстоятельств упоминаются болезнь родителей, их исчезновение или задержание, а также такое опьянение, при котором родитель не может ходить, «ориентироваться в обстановке» и должен быть госпитализирован. Приоритетной «временной мерой» предлагается признать передачу ребенка под временную защиту родственникам.

Также в Семейном кодексе предлагается прописать принцип «презумпции добросовестности родителей» — их деятельность по воспитанию будет считаться добросовестной, если не доказано иное.

В пояснительной записке сказано, что в нынешнем виде «отобрание ребенка» «затрагивает важнейшие конституционные права» и позволяет проникать в жилище «на основании одного лишь устного или письменного обращения… о возможной угрозе жизни или здоровью ребенка».

Имея целью защиту ребенка, действующий механизм «отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» в то же время является мерой государственного (административного) принуждения, связанной с вмешательством в частную (семейную) жизнь граждан помимо их воли.