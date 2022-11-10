«Я так не люблю искать дно». Набиуллина ответила на вопрос о спаде российской экономики

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос, прошла ли российская экономика худший период спада, заявила, что не любит «искать дно» в любых вопросах, в том числе в экономике РФ.

«Я так не люблю искать дно в любых вопросах… Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию», — сказала она в ходе дискуссии на форуме Finopolis.

8 ноября, выступая в Госдуме РФ, Набиуллина сообщила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

«Если в мире разразится кризис, наш путь будет труднее», — отметила тогда она. По словам Набиуллиной, на структурную трансформацию российской экономики в любом случае потребуется не один год.

В апреле аналитики ЦБ РФ прогнозировали, что перестройка российской экономики будет сопровождаться технологическим регрессом. Сильнее других могут пострадать секторы, которые используют самые современные иностранные технологии или достигли высокого уровня цифровизации.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%, а в 2023-м — на 0,8%.