Владимирский военком обвинил солдат, снявших видео о плохих условиях на передовой, в оставлении позиций: «В наших частях есть оружие и питание»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Военком Владимирской области полковник Юрий Гусаров заявил, что военнослужащие, снявшие ролик о плохих условиях и отсутствии снаряжения, вероятно, оставили свои позиции — поскольку в расположении воинских частей есть все необходимое.

Видео, которое, согласно «Зебра-ТВ», прокомментировал Гусаров, было опубликовано 10 ноября. В ролике не говорится, из какого региона эти военнослужащие, но телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что родственники военных жаловались на условия в администрацию Владимирской области. Видео, как утверждается, снято в лесополосе в районе Сватово, где последние недели идут бои.

На видео показана группа мужчин, сидящих за импровизированным столом из досок; они демонстрируют свою «палатку, которую сами выкопали»; земля рядом превратилась в грязь. В какой-то момент мужчины отжимают промокшие носки. В кадр попали несколько автоматов и пулемет; мужчины шутят про то, что будут бить противника досками, на которых сидят, и рассуждают о том, что за оставление позиций в России полагается .

По утверждению Гусарова, «информация на видео не относится к ситуации с нашими полками».

Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположении воинской части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть.

Военком также ответил на обращение к Владимиру Путину жителей Владимирской области, которые рассказали об отправке их мобилизованных родственников на передовую без подготовки и снаряжения. По его утверждению, мобилизованные прошли занятия по восстановлению боевых навыков и обеспечены «всем необходимым».

Обращение к Владимиру Путину родственников мобилизованных из Владимирской области было опубликовано 10 ноября — как и аналогичное обращение жителей Вологодской области. Авторы попросили президента «принять меры» в связи с тем, что их родственники, не прошедшие «необходимой боевой подготовки» и не обеспеченные снаряжением, питанием и теплой одеждой, были отправлены участвовать в боевых действиях, а не «держать под контролем уже освобожденные территории».

Читайте также

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными

Читайте также

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными