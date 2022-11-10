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Президент США Джо Байден заявил, что решение российского командования отвести войска из Херсона было ожидаемым — и совпало с тем, что в США завершились промежуточные выборы. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

«Прежде всего, мне показалось интересным, что они ждали до окончания выборов [в США], чтобы вынести это решение, о чем мы уже давно знали. И это свидетельствует о том, что у них, у российской армии, реальные проблемы», — сказал Байден.

По мнению президента США, уход российских войск из Херсона «даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода». «Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией», — сказал Байден.

Один из журналистов спросил у Байдена, имеет ли он в виду территориальные уступки, когда говорит о компромиссе со стороны Украины. Президент США ответил, что это зависит от Киева: «Ничего касательно Украины без Украины».

Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли они (российские войска) из . Я имею в виду Херсон, город Херсон. И они, российские силы, возвращаются на восточную сторону реки. И я сказал, что произойдет следующее: обе стороны будут зализывать раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил отвести солдат и технику из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу реки Днепр. С предложением отвести войска выступил командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин.

Источники «Медузы» заявили, что Кремль рассматривает сдачу Херсона как «военную необходимость» и «приглашение к переговорам». По данным источников, российские власти рассчитывают добиться временного прекращения огня, что позволит армии подготовиться к новому полноценному наступлению в 2023 году. В Украине ранее говорили, что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам.

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