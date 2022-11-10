Бывший депутат Верховной рады Украины и председатель совета движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму

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Бывший депутат Верховной рады Украины и председатель cовета движения Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму. Об этом РБК рассказал глава организации Михаил Житков.

Авария с участием автомобиля Ременюка произошла 8 ноября. Сегодня бывшего депутата похоронили в Севастополе, уточнил Житков.

Телеграм-канал Mash сообщил, что в день гибели 66-летний Ременюк возвращался с дня рождения друга. По дороге его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов выяснилось, что бывший депутат пьян.

По данным Mash, при задержании Ременюк попытался уехать и протащил сотрудника ДПС на двери своей машины по асфальту. Во время погони «Рэндж ровер» Ременюка выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Бывший депутат и пассажир его автомобиля погибли на месте.

Сообщение о ДТП в ночь на 8 ноября на автодороге «Восточный обход Симферополя», в котором погибли 66 летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover, также опубликовало РИА Новости Крым. По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.

Ременюк избирался депутатом Верховной рады Украины в 1998-м и 2002-м годах. В 2003 году Ременюк стал сооснователем партии «Славянский народно-патриотический союз». Позже она была переименована в «Партию политики Путина», а затем — в «Русь единую». В 2022 году деятельность партии в Украине была запрещена.

Днем 9 ноября стало известно о смерти в ДТП 45-летнего заместителя главы назначенной РФ администрации аннексированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он был одним из самых известных пророссийских чиновников на захваченных в ходе войны украинских территориях. Сообщение о смерти Стремоусова появилось на фоне слухов об уходе российских войск из Херсона и за несколько часов до официального объявления об этом.

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