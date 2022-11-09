ТАСС и РИА Новости: погиб «замглавы администрации» аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов

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Замглавы назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации. Об этом же сообщило РИА Новости.

Ранее сообщения об этом распространили несколько российских «патриотических» телеграм-каналов, в том числе Readovka и WarGonzo.

Никаких подробностей об обстоятельствах ДТП пока нет.

Вскоре после первоначального сообщения агентства процитировали слова «главы Минздрава» Херсонской области о том, что врачи еще работают на месте ДТП и что официальной информации о гибели Стремоусова нет. Однако после этого смерть своего заместителя подтвердил Владимир Сальдо, руководитель российской администрации региона.

Стремоусов регулярно давал комментарии российским государственным СМИ от лица назначенных Россией «новых властей» Херсонской области. Такие комментарии публиковались и в первой половине дня 9 ноября.

О гибели Стремоусова было объявлено на фоне слухов об уходе российских военных из Херсона и о готовящихся в связи с этим официальных заявлениях.

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