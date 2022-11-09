В Госдуму внесли еще один законопроект, освобождающий от мобилизации многодетных родителей

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Депутаты от всех фракций внесли в Госдуму законопроект, освобождающий от мобилизации родителей четырех детей в возрасте до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В пояснительной записке сказано, что депутаты хотят внести изменение в федеральный закон «О мобилизации в РФ» от 1997 года, в котором сказано, что от призыва освобождаются отцы четырех детей в возрасте до 16 лет.

Депутаты обосновывают необходимость внесения поправок тем, что в законе «Об основных гарантиях прав ребенка» от 1998 года указано, что ребенок — это лицо, не достигшее совершеннолетия, то есть 18 лет.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября, а в конце октября министерство обороны отчиталось о завершении «мобилизационных мероприятий». Завершение мобилизации также подтвердил президент России Владимир Путин, однако он добавил, что «не задумывался» о необходимости подписания соответствующего указа.

Во время мобилизации глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны «жестом доброй воли» освободило от мобилизации отцов трех детей. Документов, юридически подтверждающих это заявление, опубликовано не было.

В Госдуму уже вносили законопроект, которым предлагалось освободить от мобилизации родителей трех несовершеннолетних детей, однако его не поддержали депутаты «Единой России» во время закрытого голосования.