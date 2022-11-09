Илью Фарбера приговорили к трем годам колонии строгого режима за поджог военкомата и призывного пункта

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Игринский районный суд Удмуртии приговорил Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2,6 миллиона рублей, признав его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных .

«В судебном заседании Фарбер свою вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался. В суде оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования, в которых он показал, что умысла на уничтожение чужого имущества у него не было», — сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По данным следствия, в мае 2022 года бывший учитель Илья Фарбер бросил бутылки с зажигательной смесью в здания призывного пункта и военного комиссариата в поселке Игра. В результате пожара в военкомате сгорело помещение, где хранились служебные документы и картотека ветеранов Великой Отечественной войны, а в призывном пункте — комната с личными вещами сотрудников. Фарбера задержали 29 мая. На следующий день его арестовали.

Илья Фарбер в 2010-х годах проходил по резонансному уголовному делу. Он возглавлял дом культуры в деревне Мошенка Тверской области. В 2011 году его обвинили в получении взятки в размере 300 тысяч рублей и превышении должностных полномочий. В 2012 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позже срок снизили до трех лет, а в январе 2014 года Фарбер вышел на свободу по УДО.

После начала российского вторжения в Украину в России прошла волна поджогов военкоматов и призывных пунктов. По данным « », к началу ноября было совершено около 75 нападений.

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