Baza: Илью Фарбера задержали за поджог военкомата и призывного пункта в удмуртском поселке

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В Удмуртии по подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра задержан , сообщает Baza.

Пресс-служба судов Удмуртии сообщила об отправке под арест 48-летнего подозреваемого в уничтожении «принадлежащего военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов имущества». Против него возбуждено дело об «умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенных из хулиганских побуждений путем поджога» (часть 2 статьи 167 УК РФ). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

29 мая сообщение о задержании подозреваемого сообщил телеграм-канал «Темная Удмуртия». Имя в тексте не упоминалось, но пост сопровождался фотографией Фарбера.

Поджоги, как следует из сообщений, произошли в ночь на 21 и 23 мая. Информации о пострадавших нет. Как пишет Baza, в ходе второго поджога пострадала «серверная, где хранилась служебная документация и картотека ветеранов Великой Отечественной [войны]».

Baza опубликовала ролик, в котором Илья Фарбер говорит, по всей видимости, с сотрудником силовых структур. На вопрос о мотивах задержанный отвечает: «Хотел узнать, на что я способен. Способен ли я на такое».

Фарбер, как утверждает Baza, приехал в поселок Игра к родственникам. «У мужчины уже провели обыски, во время которых изъяты две канистры с бензином, проволока, марганцовка, воронки, пять банковских карт и три айфона», — пишет телеграм-канал.

В России с начала вторжения в Украину было совершено более десятка попыток поджогов военкоматов.

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