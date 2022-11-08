Перейти к материалам

В Москве умерла 67-летняя женщина, пострадавшая при нападении на школу в Ижевске. Из-за стрельбы, по последним данным, погибли 18 человек

Источник: Минздрав Удмуртии

67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске, умерла в одной из больниц Москвы спустя полтора месяца после случившегося. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.

«Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ имени Вишневского в тяжелом состоянии. Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — рассказали в республиканском Минздраве.

Таким образом, по последним данным, из-за стрельбы в школе Ижевска погибли 18 человек.

Стрельба в школе № 88 произошла 26 сентября. На учебное заведение напал 34-летний выпускник этой школы, который убил 17 человек, в том числе 11 детей, и ранил больше 20 человек, после чего покончил с собой. Нападавший, по заявлению властей Удмуртии, стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Читайте также

«Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходил мимо» Что известно о 34-летнем Артеме Казанцеве, который убил 17 человек в ижевской школе и покончил с собой

Читайте также

«Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходил мимо» Что известно о 34-летнем Артеме Казанцеве, который убил 17 человек в ижевской школе и покончил с собой