«Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходил мимо» Что известно о 34-летнем Артеме Казанцеве, который убил 17 человек в ижевской школе и покончил с собой

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Стихийный мемориал у школы № 88 в Ижевске. 27 сентября 2022 года Аделя Зиатдинова / ТАСС

Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в ижевской школе № 88. По последним данным, погибли 17 человек, включая 11 детей. 24 человека получили ранения, среди них 22 ребенка. Нападавший покончил с собой.

Телеграм-канал Shot пишет, что в результате обыска в квартире Казанцева сотрудники правоохранительных органов изъяли пять мобильных телефонов и компьютер, в котором нападавший оставил предсмертную записку. В ней говорилось, что Казанцев готовился к массовому убийству более года и долго выбирал место — вариантами были детские сады, школы и военкоматы. Помимо этого, он пояснил в записке, что считает себя аполитичным и нерелигиозными человеком, а к окружающим людям он испытывал исключительно ненависть.

Соседи Казанцева охарактеризовали его как замкнутого и скрытного человека. Они рассказали, что он всегда ходил в черной одежде и не снимал капюшон даже в жаркую погоду.

«Он рос на наших глазах. Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходил мимо нас, опустив глаза. Мне всегда казалось, что у него что-то не так с психикой. Ни разу не видели его с друзьями или девочками. Очень часто ходил в черной маске до самых глаз. Никто из нас и подумать не мог, что в такой хорошей семье вырос убийца, который унес жизни ни в чем неповинных детей и взрослых», — рассказала IZHLife соседка Казанцева.

«Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья», — сообщил РИА Новости мужчина, попросивший не называть его имени.

«Он не здоровался, не общался. Они жили втроем: бабушка, мама и он. <…> Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один. <…> То, что он не работал с таким диагнозом [Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом „шизофрения“], — это точно. <…> Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы <…> И поздно вечером мог оттуда же идти», — рассказал еще один сосед Казанцева.

«Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», — отметил еще один жилец дома.

Массовое убийство в школе в Ижевске Meduza

Как человек, стоящий на учете в психоневрологическом диспансере, смог приобрести оружие, остается неясным. При этом уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что Казанцев ранее совершал агрессивные действия и должен был проходить принудительное лечение. О каких именно агрессивных действиях идет речь, она не уточнила.

Телеграм-канал Shot пишет, что нападавший в предсмертной записке оставил подробное описание того, как именно он приобрел оружие. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали эту информацию. Росгвардия подтвердила, что Казанцев не имел разрешения на оружие.

По данным «Коммерсанта», Казанцев использовал два травматических пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами. При этом издание отмечает, что у него было обнаружено при себе более 200 неизрасходованных боеприпасов.

После массового убийства в Ижевске возбудили два уголовных дела — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, и незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия. Дела расследует центральный аппарат СК.

Власти Удмуртии объявили траур по погибшим, который продлится до 29 сентября. Около школы № 88 появился мемориал, к которому жители Ижевска приносят цветы, детские игрушки и свечи.

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