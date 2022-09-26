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Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в ижевской школе № 88. Обстоятельства случившегося пока неясны: телеграм-каналы публиковали фото класса с забаррикадированной дверью. Baza опубликовала два «кружочка», снятых школьниками во время происшествия; на них слышны выстрелы.

Погибли 15 человек, в том числе 11 детей, сообщил Следственный комитет. Среди погибших, согласно более ранним сообщениям, двое охранников и двое учителей. Пострадали 24 человека, в том числе 20 детей. Некоторые дети получили травмы, выпрыгнув из окон школы, пишет Baza.

Baza также опубликовала видео, снятое, вероятно, во время эвакуации из школы; на нем видно, как спасатель ведет раненого школьника, а полицейские отгоняют людей от школы.

Мы спрятали это видео, потому что на нем сняты раненые люди Все равно хочу увидеть

В Удмуртии объявлен траур по погибшим до 29 сентября, заявил глава региона Александр Бречалов.

Нападавший покончил с собой, заявили в МВД. Baza утверждает, что он одет в одежду с нацистской символикой (эту информацию позже подтвердили в СК) и вооружен двумя пистолетами Макарова (по неподтвержденным данным, это могло быть травматическое оружие). Около 12:20 СК опубликовал видео с мертвым подозреваемым, на котором видно, что у него на одежде изображена свастика.

Около 13 часов СК заявил, что подозреваемого звали Артем Казанцев. Это был выпускник школы № 88, родившийся в 1988 году. «В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — заявили в СК.

Массовое убийство в школе в Ижевске Meduza

Артем Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По данным телеграм-канала «112», ранее его не судили и не привлекали к административной ответственности.

По данным Baza, на пистолетах преступника были брелки с именами Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году убили 13 человек в американской школе «Колумбайн», и словом Columbine. На магазинах к оружию было написано слово «ненависть». Власти РФ считают, что в России существует «террористическое движение» «Колумбайн», участники которого «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

Это второе происшествие со стрельбой за утро в России. Незадолго до появления новостей о происходящем в Ижевске стало известно, что в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, тяжело ранив начальника комиссариата.

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