Путин присвоил звание Героя России священнику Михаилу Васильеву, погибшему на войне в Украине

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Клирику Московской епархии Михаилу Васильеву, погибшему на войне в Украине, посмертно присвоено звание Героя России.

Согласно формулировке указа, подписанного Владимиром Путиным, звание священнику присуждено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».

Протоиерей Михаил Васильев, настоятель подмосковного храма при штабе ракетных войск стратегического назначения (РВСН), погиб 6 ноября в аннексированной Херсонской области «при исполнении пастырских обязанностей». Как заявляли в РПЦ, ранее священник побывал во многих зонах конфликтов — в Косово, Боснии, Абхазии, Сирии и на Северном Кавказе. Коллеги называли его неформальным капелланом ВДВ.

В октябре 2022 года в сети широко разошлось видео выступления Михаила Васильева на телеканале «Спас», в ходе которого он критически отзывался о мужчинах, бегущих от мобилизации, и матерях, которые не хотят отпускать сыновей на войну.

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В Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН Михаил Васильев Он известен своими словами о том, что многодетным матерям «не так больно и страшно» расставаться с сыновьями-военными

Подробнее о Михаиле Васильеве

В Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН Михаил Васильев Он известен своими словами о том, что многодетным матерям «не так больно и страшно» расставаться с сыновьями-военными