Platformer: Илон Маск планирует сделать доступ к Twitter платным

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Миллиардер Илон Маск, купивший Twitter, рассматривает возможность сделать доступ к соцсети платным, пишет издание Platformer.

По словам источников журналистов в компании, бизнесмен обсуждал вместе со своим советником Дэвидом Саксом план, согласно которому в Twitter могут установить ежемесячный лимит на бесплатное нахождение в сети, после чего пользователям будет предложено оплатить подписку. Какой может быть стоимость такой подписки, не сообщается.

В начале ноября в приложении Twitter появилось предложение о покупке синей галочки верификации. Это первое нововведение, предложенное Маском после покупки компании.

Премиум-подписка Twitter Blue, предлагающая любому пользователю синюю галочку «как у знаменитости», обойдется в 7,99 доллара в месяц. Новая функция появилась в обновлении приложения для iOS, но пока только для пользователей из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

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