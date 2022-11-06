В новой версии приложения Twitter появилась функция получения синей галочки за 7,99 доллара (но она пока не работает)

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В последнем обновлении приложения Twitter для iOS появилась информация о возможности получить синюю галочку верификации за деньги.

В описании апдейта сказано, что пользователи, которые купят за 7,99 доллара в месяц премиум-подписку Twitter Blue (сейчас она стоит 4,99 доллара), смогут получить галочку — «прямо как знаменитости, компании и политики, на которых вы подписаны».

В описании говорится, что функция доступна для пользователей из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

К моменту публикации новости нововведение не работало. Как пишет The Verge, некоторые из скачавших апдейт пользователей поначалу увидели обновленный экран уведомлений с вкладкой «верифицированные пользователи», однако позже он пропал.

Директор Twitter по продуктам Эстер Кроуфорд сообщила, что обновленная версия Twitter Blue еще не запущена, но некоторые пользователи «видят, как мы вносим обновления, потому что мы тестируем и внедряем изменения в реальном времени».

Введение платы за получение галочки верификации, которая подтверждает подлинность аккаунтов известных людей и компаний (и отличает их от поддельных или пародийных аккаунтов), стало одним из первых нововведений в Twitter после покупки компании Илоном Маском. Идея вызвала критику в том числе из-за опасений, что недобросовестные пользователи смогут воспользоваться функцией для создания фальшивых аккаунтов.

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