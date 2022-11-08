Nokia запросила у США и Финляндии лицензии на поставки в РФ для выполнения заключенных контрактов. Услугами компании пользуются крупнейшие операторы связи России

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Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования финская Nokia запросила у властей США и Финляндии экспортные лицензии на поставку своей продукции в Россию. Об этом РБК рассказали рассказали источник, близкий к одному из операторов связи, и собеседник в российском правительстве.

Речь идет о поставке запчастей, необходимых для поддержания функционирования существующих сетей в течение трех лет, сообщил один из источников издания. По его словам, переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии.

Запрос был направлен в Министерства иностранных дел Финляндии и Бюро промышленности и безопасности США. По словам одного из собеседников РБК, европейской компании потребовалось разрешение регулятора США, поскольку в 2016 году Nokia поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании.

После российского вторжения в Украину Nokia объявила о приостановке поставок и намерении постепенно свернуть бизнес в РФ. По данным РБК, российский юридические лица Nokia будут ликвидировать по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Предполагается, что на это уйдет примерно год после получения экспортных лицензий.

Два источника издания, близких к операторам связи, сообщили, что Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С). Эта компания, как утверждается, будет осуществлять техническую поддержку установленного у операторов оборудования Nokia. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании.

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Все крупнейшие операторы связи в России — клиенты Nokia. По оценкам аналитиков, доля компании на российском рынке телеком-оборудования составляет 20–25%. Сама Nokia заявляла, что в конце 2021 года на Россию приходилось 2% ее общих продаж.

После российского вторжения в Украину и последовавших за этим западных санкций многие иностранные компании решили приостановить или прекратить бизнес в России.