Счета за электроэнергию и газ в Европе достигли рекордных значений
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Европейские домохозяйства платят за электроэнергию и природный газ больше, чем когда-либо, несмотря на поддержку правительства в условиях продолжающегося энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства VaasaETT.
Так, в октябре 2022 года средняя цена на газ для потребителей в Евросоюзе и Великобритании выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года — с 9 до 18 евроцентов за киловатт-час. В свою очередь средние цены на электричество в октябре 2022-го выросли на 67% — с 22 до 36 евроцентов за киловатт-час — по сравнению с октябрем 2021-го.
Самый большой рост цен на электричество в октябре зафиксирован в Дублине, где в среднем тарифы выросли на 44%. В Риме средняя цена на газ выросла на 97%.
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Энергетический кризис в Европе начался в 2021 году на фоне пандемии коронавируса и усугубился из-за российского вторжения в Украину. На фоне войны, в частности, был отменен ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а «Газпром» начал снижать поставки газа по «Северному потоку — 1». К осени поставки полностью прекратились.
Еврокомиссия предложила ряд мер для борьбы с кризисом. Среди них — снижение потребление газа в Евросоюзе, а также «правило солидарности», согласно которому страны-члены ЕС должны будут делиться газом с теми европейскими странами, которые сталкиваются с его нехваткой в обмен на компенсацию.
Кроме того, страны ЕС договорились выделить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергоносители в течение последнего года. Однако аналитики предполагают, что объемы помощи могут вырасти до 710 миллиардов евро.