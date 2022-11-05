Nike разорвала контракт со звездой НБА Кайри Ирвингом, после того как он опубликовал в твиттере ссылку на антисемитский фильм

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Компания Nike расторгла контракт с разыгрывающим клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, после того как он оставил в твиттере ссылку на антисемитский фильм.

Ирвинг 2 ноября опубликовал ссылку на страничку фильма «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» на Amazon. Эта лента вышла еще в 2018 году, она основана на книге 2015 года. Как пишет Rolling Stone, картина «напичкана антисемитскими стереотипами».

Баскетболист не уточнил, в связи с чем он решил упомянуть фильм. После начавшегося скандала он подчеркнул, что не является антисемитом и уважает «все слои общества и религии», однако отказался прямо принести извинения. «Бруклин Нетс» осудили поведение своего игрока и временно отстранили его от игр.

В Nike, в свою очередь, комментируя приостановку контракта с Ирвингом, заявили, что «осуждают антисемитизм в любой форме» и выразили убеждение, что «в мире нет места для ненависти».

В конце месяца должен был состояться выход новой именной линии кроссовок Ирвинга — Kyrie 8. Баскетболист ежегодно получал по контракту с Nike 11 миллионов долларов.

В конце октября Adidas разорвал партнерство с музыкантом Канье Уэстом, после того как он написал в твиттере, что перейдет «в смертельный против еврейского народа», и намекнул в переписке с рэпером Шоном Комбсом, что того контролируют влиятельные евреи.