Жительницы Улан-Удэ вышли на антивоенную акцию. Их задержала полиция

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Полицейские задержали как минимум восемь участниц антивоенной акции на площади Советов в Улан-Удэ, сообщает .

Женщин посадили в автозак, у двух из них взяли объяснения и выдали им предостережения. Трех участниц акции увезли в отделение полиции. Вскоре всех кроме одной задержанной отпустили, пишет телеграм-канал «Настоящая Бурятия».

В другом местном телеграм-канале «Утро Бурятия» сообщается, что активисткам удалось сорвать в Улан-Удэ провластный митинг в честь Дня народного единства. Из-за них полиция перекрыла площадь Советов, задержав всех, кто пытался на нее пройти.

Главный итог акции — власть, опасаясь протеста, отменила свой «путинг» по случаю «дня народного единства». Это самое единство по их версии — готовность народа сдохнуть за безумные путинские хотелки. Для этого обычно сгоняют бдюжетников и демонстрируют «всенародную поддержку». Но тут не стали, и правильно сделали: массовка могла бы обернуться против них, освистать их лживые речи, если не больше. Народ закипает.

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