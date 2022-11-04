Жительницы Улан-Удэ вышли на антивоенную акцию. Их задержала полиция
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Полицейские задержали как минимум восемь участниц антивоенной акции на площади Советов в Улан-Удэ, сообщает «ОВД-Инфо».
Женщин посадили в автозак, у двух из них взяли объяснения и выдали им предостережения. Трех участниц акции увезли в отделение полиции. Вскоре всех кроме одной задержанной отпустили, пишет телеграм-канал «Настоящая Бурятия».
В другом местном телеграм-канале «Утро Бурятия» сообщается, что активисткам удалось сорвать в Улан-Удэ провластный митинг в честь Дня народного единства. Из-за них полиция перекрыла площадь Советов, задержав всех, кто пытался на нее пройти.
Главный итог акции — власть, опасаясь протеста, отменила свой «путинг» по случаю «дня народного единства». Это самое единство по их версии — готовность народа сдохнуть за безумные путинские хотелки. Для этого обычно сгоняют бдюжетников и демонстрируют «всенародную поддержку». Но тут не стали, и правильно сделали: массовка могла бы обернуться против них, освистать их лживые речи, если не больше. Народ закипает.