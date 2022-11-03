Запорожская АЭС полностью обесточена

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Украинский «Энергоатом» утверждает, что Запорожская атомная электростанция возле аннексированного города Энергодар полностью обесточена из-за российских обстрелов.

В результате обстрелов 2 ноября повреждения получили две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой, говорится в сообщении компании. В «Энергоатоме» считают, что так Россия пытается переключить ЗАЭС на российскую энергосистему.

Сейчас на АЭС работают девять дизель-генераторов, которые обеспечивают собственные потребности станции. Горючего для их работы хватит на 15 суток, сообщили в «Энергоатоме».

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа при этом заявил, что Украина отключила две линии электропередачи, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию, из-за чего два энергоблока перестали подавать тепло в дома Энергодара.

Утром 3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы России якобы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Он не привел никаких подробностей и доказательств. При этом, как утверждает глава местного движения Владимир Рогов, на территории АЭС нашли схрон с «более чем килограммом» взрывчатки.

В начале ноября Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что российские войска строят на территории Запорожской АЭС неизвестный объект. По данным украинской стороны, строительство ведут на площадке хранилища отработанного ядерного топлива — одной из семи ядерных установок АЭС.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.

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