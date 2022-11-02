Украина заявила, что российские военные строят неизвестный объект на территории Запорожской АЭС

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Российские войска ведут строительные работы на территории Запорожской атомной электростанции. Что именно они строят — неизвестно. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Согласно заявлению ведомства, строительство ведется на площадке хранилища отработанного ядерного топлива, которое является одной из семи ядерных установок АЭС. Это нарушение норм ядерной и радиационной безопасности.

Помимо этого, инспекция отмечает, что сотрудников станции не допускают к месту проведения работ.

Запорожская АЭС была захвачена российскими военными вскоре после вторжения в Украину. С тех пор станция неоднократно подвергалась обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняли друг друга. Россию регулярно обвиняли в размещении военной техники на территории станции. Международное агентство по атомной энергии после своего визита на станцию призвало создать вокруг АЭС безопасную зону.

Главное управление разведки Минобороны Украины 1 ноября сообщило, что российские военные разместили на крыше пятого энергоблока ЗАЭС оборудование для борьбы со средствами воздушной разведки. Также, по данным ведомства, россияне планируют аннулировать пропуска работников станции. Сотрудникам оперативной смены дали возможность заключить или отказаться от контракта с Росатомом до 2 ноября, остальным — до 1 декабря. В данный момент доступ к станции имеют только работники оперативной смены. Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают, сообщает украинская разведка.

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