В России предложили создать реестр «недружественных» правообладателей, которые не продают свои товары в стране
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов предложил создать в России реестр «недружественных» правообладателей, сообщает «Коммерсант». С таким предложением он выступил в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Копия презентации Семенова оказалась в распоряжении газеты. Согласно документу, в список «недружественных» предлагается включать правообладателей, которые поддерживают санкции против России и отказываются продавать свои товары на территории страны.
Реестр предлагается сделать единым для всех видов интеллектуальной собственности. Какие «контрсанкционные меры» применить к каждому правообладателю, будут решать регуляторы каждой сферы и суды.
Вести такой список будет уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями». Как отмечает «Коммерсант», сейчас в России такой должности нет. Уполномоченному также предлагается предоставить право обращаться за принудительным лицензированием недоступных в стране объектов интеллектуальной собственности.
Целый ряд участников рынка и профильных ассоциаций не поддержали идею создания реестра, пишет издание. «Эскалация санкций и контрсанкций не несет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям», — заявил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов назвал идею реестра «контрпродуктивной и в определенном смысле опасной». «Если какой-то правообладатель покинул российский рынок, в том числе следуя санкциям, логичным следствием этого шага является рост контрафакта и пиратства», — подчеркивает юрист. По его мнению, любое дополнительное ужесточение регулирования в этой сфере (включая отказ в судебной защите) «приведет лишь к усилению проблемы».
После российского вторжения в Украину многие иностранные компании приостановили или прекратили работу на рынке РФ, в том числе ограничили поставки своей продукции. С марта в России легализован параллельный импорт отдельных видов продукции зарубежных брендов, ушедших из России.
В мае президент РФ Владимир Путин ввел новый способ расчетов с иностранными компаниями, которые «совершают в отношении России недружественные действия». Так, российским компаниям разрешили отправлять иностранным правообладателям, которые поддержали санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.