В России предложили создать реестр «недружественных» правообладателей, которые не продают свои товары в стране

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Глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов предложил создать в России реестр «недружественных» правообладателей, сообщает «Коммерсант». С таким предложением он выступил в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Копия презентации Семенова оказалась в распоряжении газеты. Согласно документу, в список «недружественных» предлагается включать правообладателей, которые поддерживают санкции против России и отказываются продавать свои товары на территории страны.

Реестр предлагается сделать единым для всех видов интеллектуальной собственности. Какие «контрсанкционные меры» применить к каждому правообладателю, будут решать регуляторы каждой сферы и суды.

Вести такой список будет уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями». Как отмечает «Коммерсант», сейчас в России такой должности нет. Уполномоченному также предлагается предоставить право обращаться за принудительным лицензированием недоступных в стране объектов интеллектуальной собственности.

Целый ряд участников рынка и профильных ассоциаций не поддержали идею создания реестра, пишет издание. «Эскалация санкций и контрсанкций не несет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям», — заявил гендиректор Алексей Бырдин.

После российского вторжения в Украину многие иностранные компании приостановили или прекратили работу на рынке РФ, в том числе ограничили поставки своей продукции. С марта в России легализован параллельный импорт отдельных видов продукции зарубежных брендов, ушедших из России.

В мае президент РФ Владимир Путин ввел новый способ расчетов с иностранными компаниями, которые «совершают в отношении России недружественные действия». Так, российским компаниям разрешили отправлять иностранным правообладателям, которые поддержали санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.

О параллельном импорте в России

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

О параллельном импорте в России

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?