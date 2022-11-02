В Уфе четырех студентов 17-18 лет обвинили в диверсиях на железной дороге. Медведев отреагировал на это дело рассуждениями о смертной казни

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Советский районный суд Уфы заключил под стражу четырех местных жителей, обвиняемых в организации теракта в составе группы , сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованные — 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также и 17-летний брат последнего. По версии обвинения, они как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.

Источник «РБК Уфа» в правоохранительных органах рассказал, что фигуранты дела подожгли пост секционирования на перегоне Черниковка — Шакша, а также пункт управления разъединения контактной сети и четыре релейных шкафа на перегоне Дема — Блокпост. 27 октября двоих обвиняемых задержали сотрудники ФСБ при попытке поджечь пост секционирования на железной дороге в Уфе.

Как пишут «Коммерсант» и «Верстка» со ссылкой на страницы обвиняемых во «ВКонтакте», Шахбазов учится в Уфимском юридическом институте МВД, у Садыгова в качестве учебного заведения указан Уфимский авиационный техникум, у его младшего брата — кадетский корпус имени Мусы Гареева в Уфе.

Дело уфимских студентов прокомментировал зампред Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он назвал обвиняемых «иностранными студентами» и «уродами», а также заявил, что во время Великой Отечественной войны «саботажников» расстреливали.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. <…> Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — говорится в посте Медведева, который после начала войны уже не раз высказывался о возвращении смертной казни.

«Верстка» отметила, что, судя по фотографиям и истории профилей в соцсетях, обвиняемые с детства живут и учатся в Уфе. Подтвердить наличие у них иностранного гражданства изданию не удалось.

Другие случаи повреждения железной дороги

В России, как и в Беларуси, появились «рельсовые партизаны» Они устраивают диверсии на железной дороге (а еще поджигают военкоматы), чтобы приблизить конец войны. The Insider с ними поговорил

Другие случаи повреждения железной дороги

В России, как и в Беларуси, появились «рельсовые партизаны» Они устраивают диверсии на железной дороге (а еще поджигают военкоматы), чтобы приблизить конец войны. The Insider с ними поговорил