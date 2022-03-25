Медведев: если что-то изменится в жизни общества, смертную казнь могут вернуть

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После исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось — мораторий может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены.

По словам Медведева, мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь — это «не священное писание», решения суда могут меняться.

«И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — сказал он.

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